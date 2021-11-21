«Ростов» — «Уфа»: какой совет дал арбитр Кукуляк тренеру гостей? Запросят ли уфимцы аудиозапись?
На 4-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» (2:2) арбитр Евгений Кукуляк, реагируя на поведение Алексея Стукалова, дважды повторил одну и ту же фразу.
Образно говоря, судья назвал главному тренеру уфимцев пункт назначения. А затем, видя, что слова не произвели эффект, рефери показал Стукалову желтую карточку и предупредил, что в следующий раз тот отправится на трибуну.
У «Уфы» и Кукуляка своеобразные отношения. Интересно, запросят ли уфимцы аудиозапись разговоров судей и попросят ли их руководителей дать оценку сказанному.
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