Во Франции сообщили, что «Зенит» будет готов продать Азмуна зимой
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун зимой может перейти в «Лион», сообщает Foot-Sur7.fr.
Французский клуб должен предпринять попытку подписать форварда «Зенита» в январе 2021 года ввиду участия своих игроков линии атаки в Кубке африканских наций.
Со своей стороны «Зенит» склонен продать Азмуна этой зимой. Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.
Контракт 26-летнего иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов
В сезоне-2021/22 Азмун провел 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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