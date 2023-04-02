«Ростов» — «Торпедо»: Чернов забил дальним ударом из-за штрафной в одно касание

Защитник «Ростова» Евгений Чернов увеличил преимущество своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Торпедо».

На 53-й минуте футболист получил мяч за пределами штрафной москвичей после розыгрыша углового и точно пробил ударом в одно касание.

Чернов забил первый гол в сезоне-2022/23.