Канчельскис: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«Дзюба снова всем все доказал. Без сомнений, один из лучших нападающих в истории российского футбола. Да, уровнь нашей лиги сильно просел в последние годы, что позволяет Артему в 34 года быть лучшим. Но это не его проблемы уже. Конечно, «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема Дзюбу. Два года он еще сможет держать топ-уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

34-летний нападающий провел за «Локомотив» 4 матча в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.