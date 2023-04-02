Булыкин высказался о возможной отставке главного тренера «Химок» Гогниева

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова главного тренера «Химок» Спартака Гогниева о том, что он готов к увольнению из клуба.

«Надо ли увольнять Гогниева? В «Химках» есть руководство, которое считает, что оно разбирается в футболе. Им бессмысленно что-то советовать», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В матче 21-го тура, который прошел 2 апреля, «Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 0:6.

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.