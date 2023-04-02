«Ростов» победил «Торпедо» в меньшинстве на своем поле

«Ростов» обыграл «Торпедо» на своем поле в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев забили Андрей Лангович и Евгений Чернов, единственный гол гостей на счету Давида Караева.

На 35-й минуте матча нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не забил пенальти, а на 42-й минуте красную карточку получил капитан ростовчан Данил Глебов, который грубо сфолил на полузащитнике «Торпедо» Иване Енине в центре поля.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 44 очками. «Торпедо», которое провело первый матч под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета, идет на последней, 16-й строчке с 10 очками.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Оренбургом» на выезде (10 апреля), а «Торпедо» примет дома «Факел» (8 апреля).