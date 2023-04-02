Бывший президент «Зенита» Туфрин: «У Дзюбы наглости на пятерых хватит»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может доставить неприятности петербургской команде в матче 22-го тура РПЛ.

«Дзюба — большая угроза для «Зенита» в предстоящем туре. Во-первых, он в хорошей форме, несмотря на то что не прошел «предсезонку», во-вторых, забивает и с правой, и с левой ноги. Он хороший силовой форвард. У Дзюбы наглости на пятерых хватит. Очень интересная будет игра против «Локомотива», матч тура», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.