Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: «Ростов» оторвался от «Спартака», ЦСКА вышел на четвертое место

В воскресенье, 2 апреля, завершился 21-й тур чемпионата России по футболу.

Лидер турнирной таблицы «Зенит» победил «Урал» (2:0), идущий вторым «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и оторвался от занимающего третью строчку «Спартака» на 3 очка. ЦСКА вышел на четвертое место после того, как выиграл у «Факела» (2:0).

Результаты матчей 21-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 21 16 3 2 55-10 51 2 Ростов 21 13 5 3 38-28 44 3 Спартак 21 12 5 4 45-24 41 4 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38 5 Динамо 21 10 5 6 36-26 35 6 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33 7 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32 8 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32 9 Сочи 21 9 4 8 31-39 31 10 Урал 21 7 4 10 24-33 25 11 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25 12 Крылья Советов 21 5 6 10 21-32 21 13 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19 14 Факел 21 2 11 8 27-39 17 15 Химки 21 3 4 14 19-47 13 16 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10

Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 апреля.