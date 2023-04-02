Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: «Ростов» оторвался от «Спартака», ЦСКА вышел на четвертое место
В воскресенье, 2 апреля, завершился 21-й тур чемпионата России по футболу.
Лидер турнирной таблицы «Зенит» победил «Урал» (2:0), идущий вторым «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и оторвался от занимающего третью строчку «Спартака» на 3 очка. ЦСКА вышел на четвертое место после того, как выиграл у «Факела» (2:0).
Результаты матчей 21-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
21
|
16
|
3
|
2
|
55-10
|
51
|
2
|
Ростов
|
21
|
13
|
5
|
3
|
38-28
|
44
|
3
|
Спартак
|
21
|
12
|
5
|
4
|
45-24
|
41
|
4
|
ЦСКА
|
21
|
11
|
5
|
5
|
37-20
|
38
|
5
|
Динамо
|
21
|
10
|
5
|
6
|
36-26
|
35
|
6
|
Ахмат
|
21
|
10
|
3
|
8
|
31-29
|
33
|
7
|
Оренбург
|
21
|
10
|
2
|
9
|
41-41
|
32
|
8
|
Краснодар
|
21
|
9
|
5
|
7
|
44-35
|
32
|
9
|
Сочи
|
21
|
9
|
4
|
8
|
31-39
|
31
|
10
|
Урал
|
21
|
7
|
4
|
10
|
24-33
|
25
|
11
|
Локомотив
|
21
|
7
|
4
|
10
|
31-37
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
21
|
5
|
6
|
10
|
21-32
|
21
|
13
|
Пари НН
|
21
|
5
|
4
|
12
|
23-41
|
19
|
14
|
Факел
|
21
|
2
|
11
|
8
|
27-39
|
17
|
15
|
Химки
|
21
|
3
|
4
|
14
|
19-47
|
13
|
16
|
Торпедо
|
21
|
2
|
4
|
15
|
13-35
|
10
Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4