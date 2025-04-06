«Ростов» — «Спартак»: Сутормин получил красную карточку

«Ростов» остался в меньшинстве в матче против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

В конце первого тайма красную карточку получил Алексей Сутормин. Изначально Владимир Москалев показал 31-летнему игроку ростовчан предупреждение, но после просмотра видеоповтора главный арбитр изменил решение и удалил Сутормина.