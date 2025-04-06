«Ростов» — «Спартак»: ничья после первого тайма

«Ростов» и «Спартак» не сумели открыть счет в первом тайме матча 23-го тура РПЛ — 0:0.

В конце первой половины игры хозяева остались в меньшинстве — красную карточку после просмотра ВАР получил Алексей Сутормин.