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«Тамбов» — ЦСКА: армейцы вышли вперед, реализовав второй пенальти

17:40
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ЦСКА вышел вперед в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 52-й минуте гол с пенальти забил Саломон Рондон. Счет стал 2:1.

Напомним, что все голы в этой встрече были забиты с пенальти.

Тамбов — ЦСКА

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