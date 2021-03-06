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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: Бурмистров получил красную карточку

21:00
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Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров получил красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Он наступил шипами сзади на ногу сопернику.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев сначала показал игроку желтую карточку, но после подсказки ВАР поменял свое решение и удалил футболиста.

Это произошло уже в добавленное ко второму тайму время. При этом Бурмистров вышел на замену на 85-й минуте.

Ростов — Сочи

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