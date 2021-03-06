«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью
«Ростов» и «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью — 0:0.
По ходу встречи желтые карточки полуфили игроки «Сочи» Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Для них это четвертое предупреждение в сезоне. Теперь оба игрока пропустят следующий матч с «Локомотивом».
В конце первого тайма гол забил полузащитник «Сочи» Сергей Терехов. Однако он был отменен из-за офсайда, так как мяч коснулся защитника Ивана Миладиновича, который просто лежал на линии ворот.
На 94-й минуте встречи «Сочи» остался в меньшинстве — красную карточку после просмотра видеоповтора получил Никита Бурмистров, вышедший на поле на 85-й минуте. Он также пропустит игру с «Локомотивом».
К основному времени встречи было добавлено восемь минут.
«Сочи» занимает третье место в таблице, однако может пропустит вперед себя «Спартак», который завтра сыграет с «Краснодаром».
«Ростов» — на пятом месте, но может опуститься на шестое после матча «Динамо» — «Тамбов».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 0:0
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Алеесами, Хаджикадунич, Поярков, Глебов, Гигович, Махатадзе (Тугарев, 67), Альмквист, Соу, Полоз (Обухов, 67).
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Бурмистров, 85), Жоаузинью (Руденко, 81), А.Заболотный (Дуганджич, 82).
Предупреждения: Гигович, 28. Хаджикадунич, 37. А.Заболотный, 40. Терехов, 63. Нобоа, 71. Новосельцев, 84. Цаллагов, 90+6.
Удаление: Бурмистров, 90+5 (грубая игра).
Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).
6 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю