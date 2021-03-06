«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью

«Ростов» и «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью — 0:0.

По ходу встречи желтые карточки полуфили игроки «Сочи» Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Для них это четвертое предупреждение в сезоне. Теперь оба игрока пропустят следующий матч с «Локомотивом».

В конце первого тайма гол забил полузащитник «Сочи» Сергей Терехов. Однако он был отменен из-за офсайда, так как мяч коснулся защитника Ивана Миладиновича, который просто лежал на линии ворот.

На 94-й минуте встречи «Сочи» остался в меньшинстве — красную карточку после просмотра видеоповтора получил Никита Бурмистров, вышедший на поле на 85-й минуте. Он также пропустит игру с «Локомотивом».

К основному времени встречи было добавлено восемь минут.

«Сочи» занимает третье место в таблице, однако может пропустит вперед себя «Спартак», который завтра сыграет с «Краснодаром».

«Ростов» — на пятом месте, но может опуститься на шестое после матча «Динамо» — «Тамбов».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 0:0

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Алеесами, Хаджикадунич, Поярков, Глебов, Гигович, Махатадзе (Тугарев, 67), Альмквист, Соу, Полоз (Обухов, 67).

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Бурмистров, 85), Жоаузинью (Руденко, 81), А.Заболотный (Дуганджич, 82).

Предупреждения: Гигович, 28. Хаджикадунич, 37. А.Заболотный, 40. Терехов, 63. Нобоа, 71. Новосельцев, 84. Цаллагов, 90+6.

Удаление: Бурмистров, 90+5 (грубая игра).

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

6 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».