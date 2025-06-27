«Ростов» снял ролик с Роналдо в стиле видео о продлении контракта Роналду с «Аль-Насром»

«Ростов» опубликовал ролик с бразильским полузащитником Роналдо. Его сняли по мотивам видео о продлении контракта португальского нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

На кадрах Роналдо неспешно гуляет по песчаному пляжу, а затем говорит: «Rostov Forever».

В сезоне-2024/25 24-летний Роналдо в 36 матчах за «Ростов» забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

«Аль-Наср» ранее объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду. 40-летний нападающий будет выступать за клуб до 2027 года.