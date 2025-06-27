Полузащитник «Динамо» Александров: «Карпину адаптация как будто не нужна была»

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров считает, что новому главному тренеру Валерию Карпину не нужна была адаптация в клубе.

«Валерию Георгиевичу адаптация как будто не нужна была. Он будто всю жизнь в «Динамо» работал. Сразу пришел, установил какие-то свои правила, с ним пришла дисциплина. Игроки с первого дня поняли, что он хочет. Никто не выпендривается, так скажем. Все выполняют, что он говорит», — цитирует 18-летнего игрока ТАСС.

Бело-голубые объявили о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. 56-летний специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной России. Ранее он работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо» и «Ростове».