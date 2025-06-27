Футбол
27 июня, 12:42

Дюков выступил против сокращения финансирования футбола госкомпаниями: «Это будет дискриминацией»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении потолка финансирования футбольных клубов для государственных компаний.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— Появилась информация, что для государственных компаний может быть установлен потолок финансирования футбольных клубов. Что об этом известно вам?

— Мне ничего об этом неизвестно.

— А что вы думаете про эту инициативу?

— Мы об этом неоднократно говорили. Есть два аргумента против. Во-первых, футбол — важный инструмент компаний по продвижению своей продукции, товаров или услуг. Вы видите, что во всем мире партнерство с футбольными клубами используется различными компаниями для рекламы и продвижения своих брендов. Я не понимаю, почему мы должны лишать такой возможности компании с государственным участием. Они находятся в рынке, оказывают услуги. Это будет дискриминацией по отношению к ним. Во-вторых, если говорить о футболе, то это, безусловно, феномен, социально значимая сфера. Многие корпорации помогают организациям из сферы культуры или искусства, поддерживают те или иные музеи, участвуют в проведении выставок, поддерживают различные социальные акции. Насколько правильно в таком случае вводить ограничения в футболе? Не уверен, что это нужно делать.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
  • Ю.Ю.

    Учи историю, потомственный адольфик. В том числе и историю своих хозяев. Умыкнули у народа недродобывающую компанию, а теперь оправдания выискиваете. Иди наглаживай свою любимую тряпку со свас..тикой. Готовься к походу в свой свинарник, тупорылая лярва.

    30.06.2025

  • ANTI BOMG

    а Краснодара нет? А кто содержит Рубин?

    30.06.2025

  • ANTI BOMG

    читал сегодня СЭ и чувствую воняет смердящим разлагающимся трупом бомжа с погонялом юю. надо, думаю, вонь смердящую дустом посыпать, а то по всей стране разложение пойдет! так ты, му..ила с духом педика грозовского, вспонил начало ебновских времен, когда на пару дней после развала СССР (твой папка дырку тогда в презервативе не увидел и появилось такое вонючее чмо юю) происходил переход от государства в частную собственность. И тогда, в начале 90-х, никакой лукойл не был владельцем Спартака. Так что, плыви в мойку 21-о помой!:joy::joy::rofl::sweat_smile:

    30.06.2025

  • spar001

    канешн, он будет против, иначе как Абрахамов покупать...

    28.06.2025

  • spartsmen

    ну и сколько он проработал зам. министра? сделал себе по большому и сразу ушёл пожинать плоды. вообще уже не пойму, о чём дискуссия. в те времена уже не было, строго говоря, ни чиновников, ни директоров. был бардак первоначального распиZжевания капитала. кто поумнее был - выжил и царствует над плебсом, нанимая на работу в кремль артистов.

    28.06.2025

  • Ю.Ю.

    А кем ещё мог стать первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР, заняв пост Президента крупнейшего в СССР концерна, объединившего и месторождения, и нефтеперерабатывающие заводы. При том, что сам концерн был создан постановлением Совета министров РСФСР и имел статус государственной собственности. Конечно, простым директором простого предприятия.

    28.06.2025

  • Кабанчик

    Защищает Газпром и Зенит от банкротства

    28.06.2025

  • spartsmen

    не они пришли в лукойл, а они сами себе сделали лукойл с чьей-то помощью. а алекперов был простым директором простого предприятия/предприятий, которых приватизировали тысячи и десятки тысяч. с хрена ли он был чиновником, как и тысячи директоров этих предприятий? это были наёмные работники. а у понятия "чиновник" есть чёткое определение в словаре.

    28.06.2025

  • Ю.Ю.

    я изначально не понял: почему ты их считаешь гос. чиновниками? ----------------------------------------------------------------------- Да потому, что они пришли в Лукойл, когда тот был госструктурой. И именно с их подачи компания в итоге перестала быть собственностью "дедушек и бабушек".

    28.06.2025

  • spartsmen

    н-да, всё врут википедия и ИИ. пришлось сайт лукойла смотреть. хотя и он может врать. правда, особо незачем. 90.77 - ложная оценка. в федеральной собственности только 45%, остальное - сразу в продажу. что и видно по приведённой тобой динамике неизвестного происхождения. компания изначально не рассматривалась в качестве государственной. да, в-общем-то, срать на эти проценты. факт в том, что бывшим народным и потому беспризорным достоянием прекрасно управляют лучшие в мире бизнесмены и менеджеры, назначенные лучшим в мире гарантом их процветания. я изначально не понял: почему ты их считаешь гос. чиновниками? особенно алекперова и федуна. но так как ты уже раза три проигнорировал этот вопрос, засыпая меня бесполезными цифрами, то можно этот вопрос и снять. благо дело, что все они - хозяева с большой буквы. наши хозяева. должно ли это радовать? тут, по жванецкому, уйду от ответа.

    28.06.2025

  • hottie

    Потому что там такие же сидят. Своих не бросают)

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Доля государства в Лукойле: Ноябрь 1993 года — 90,77% Март–апрель 1994 года — 84,19% Май–июнь 1995 года — 44,1% Декабрь 1995 года — 28,1% Январь–октябрь 1997 года — 26,9% Октябрь 1999 года — 17,9%

    27.06.2025

  • olc

    Газ подорожал, но вопрос не в этом, почему деньги не идут в бюджет страны? И почему нельзя умерить аппетит? Если государственная компания, могли бы и с другими госклубами поделиться.

    27.06.2025

  • spar001

    я бы это назвал это Оздоровлением.... а тов. Сталин: "Головокружение от успехов":grin:...

    27.06.2025

  • Док

    Государство не спонсирует РФС. Это плод вашего больного воображения. ================================================= Именно государство несет основную часть содержания РФС. Но в Питере это принять даже какому-нибудь Щукарю со здоровым вообраажением просто невыносимо. Только ЕРАИ (вполне себе государственная структура) ежегодно отчисляет 3-4 миллиарда в РФС

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Меньше, а если всякие Дубай холдинги посмотреть, то там все владельцы принцы крови и все при власти монархической. Чисто частные это те, которые от госзаказав и госконтрактов в стороне и госнедра не продают, но таких мало и спонсировать профессиональные клубы не будут. Вот что не должно быть, так это прямых госбюджетных вливаний. Всё равно они ведут только к развращению клубов и приводят к долгам и банкротству. Примеры, Амкара, Тамбова, Томи, Волги, Анжи и прочих полтишка клубов которые исчезли!

    27.06.2025

  • ValeraK

    Он ответил так для того, чтобы была почва для комментариев на Спорт-Экспрессе!)

    27.06.2025

  • Ivan Jackson

    нееееее)))))) переписать зенит на болельщиков зенита ну и тд )))))) и опять 200 человек на трибуне как в 94 году )))))))))

    27.06.2025

  • sven

    давно пора урезать финансирование команд с участием госкапитала. в стране куча мест важнее кривоногих футболеров. медицина, дороги, войну идет. а Дюков конечно обороняет ту соску из которой смокчет по полной

    27.06.2025

  • spartsmen

    пришлось посмотреть историю. в 1993-м доля гос-ва в лукойле была 14,6%. к 2004-му - 7,6. это разве гос. компания? в газпрёме, например, сейчас чуть больше 50%. и опять не пойму: каким образом президент компании является гос. чиновником? миллера могут "выбрать" при 50% акций, но должности "председатель правления пао ..." в правительстве тоже нет. миллер, сечин и прочие председатели - типа наёмные менеджеры, но не чиновники. уж лучше бы были чиновниками...

    27.06.2025

  • Док

    Политика - это говно. Со всеми вытекающими - амбиции, интриги, подставы, деньги или совсем большие деньги, "а ты знаешь кто я такой". Да и не здесь об этом. Просто еще пример - в начале века питерское Динамо возглавил (купил) Сережа Амелин, молодой бизнесмен, но хваткий и наглый, обалденно любил футбол и собирался Динамо довести до вышки. Даже выбил гинеровский ЦСКА из кубка. Но пришла на город Валентина Ивановна и тут же нет ни амелинского Динамо, ни вышки)). Наверно и с тосненцами примерно также. Согласись, среди совладельцев клуба есть миллиардеры в недружественной валюте, выигрывается кубок России и вдруг команда бац - и разваливается...

    27.06.2025

  • Alexey Bushuev

    КАк акционер в прибыльном предприятии - типа Баварии или подобные - да ради бога! Но РПЛ - предприятие совсем не прибыльное, В этом и фокус

    27.06.2025

  • Alexey Bushuev

    А это смотря какая часть )) В Аэрбасе много меньше 50% , если разобраться..

    27.06.2025

  • Динамов

    Дюков выдал себя, как главный ВОR в РФС - ведь поток госбабла, если его закрыть, полностью лишит заработка всех воRов в РФС и РПЛ!

    27.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сравнил культуру и футбол, которого у нас практически нет))). Привезли негров со всех концов света, разбавили немного желающими с Балканского полуострова и получился Футбол. Стыдно, товарищи, с таким лимитом. Взять бы и выгнать этих горе реформаторов обратно на свои рабочие места, и поставить во главе людей - профессионалов своего дела, чтобы появлялись у нас новые Стрельцовы, Яшины и Черенковы.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Вот согласен со всеми твоими выкладками, но никак в толк не возьму, в каком месте Тосно перешло дорогу Газпрому?

    27.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Как Аркаша Северный пел: "заговоры, заговоры, кругом одни заговоры". Хорошо, что есть друзья-партнеры из уефы с фифой, подающие коридорные знаки.

    27.06.2025

  • Док

    Если ты про тех, кто им сказал - не знаю, наверно газпромовские. Тут же суть-то в одном - государство в лице огромного чиновничьего аппарата старается напрочь уничтожить любую конкуренцию в любом виде. Причин по большму счету две: первая - быть везде, где есть денежные потоки. А где их нет - там создать. И второе - это потешить свое эго. Власть - это же такой кайф

    27.06.2025

  • merniloskut

    Газпром - позор!

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Это секретная информация.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    ...им прямо сказали "Вы тут не нужны, валите отсюда". ---------------------------------------------------------- Кто эти люди?

    27.06.2025

  • Док

    Как пример: в 90-х, когда государству было вообще не до чего (не то что до футбола), дефолты, обвалы, инфляция до 2500%, бандиты, но! Футбол не умер, было около 150 профессиональных клубов (в основном конечно частных и владельцам никто не мешал), в зоне Дальний Восток в последний ельцинский год было 16 (!!!) команд, а теперь когда государство стало могучим и богатым, оно частников практически всех выкинуло, клубов стало меньше ста, а зоны Дальний Восток просто нету. Ку-ку, склеила ласты. С владельцами Тосно немного знаком - им прямо сказали "Вы тут не нужны, валите отсюда". Если поговорить с Керимовым, Федорычевым, Горюновым, Амелиным, да даже Гинером - они много могут рассказать интересного... ЗЫ. Галицкому при таком раскладе надо памятник при жизни поставить.

    27.06.2025

  • Горын

    Футбольных уже пять.

    27.06.2025

  • Горын

    Некоторые отрасли промышленности Самарской области: В частности, автомобилестроительная и авиационно-космическая отрасли. Флагман — АО «АВТОВАЗ». Металлообработка. Ведущее предприятие отрасли — АО «Тяжмаш» (г. Сызрань). В регионе занимаются добычей и переработкой нефти, газа, сланцев. Крупные нефтедобывающие предприятия: АО «Самаранефтегаз», ООО «ННК — Самаранефтегаз» и ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Химическая промышленность. Одна из базовых отраслей экономики региона. Крупнейшие предприятия: ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «ТОАЗ», ООО «ТОМЕТ», ООО «Тольяттикаучук» и другие. Электроэнергетика. Крупные электростанции: Волжская ГЭС, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Самарская ТЭЦ-1. Цветная металлургия. Ведущее предприятие отрасли — ОАО «Самарский металлургический завод». Если руководство не умеет работать и налаживать отношения с потенциальными спонсарами, это их проблема.

    27.06.2025

  • Горын

    Прошу в чате не выражаться.

    27.06.2025

  • Горын

    Государство не спонсирует РФС. Это плод вашего больного воображения.

    27.06.2025

  • maestro_65

    Офигеть, "шутник" Ему бы в КВН играть, а не вот это вот всё, тем более его шутки вполне себе соответствуют нынешнему КВН.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Для полноты картины поведай и про великие столичные клубы.

    27.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Странно что ГАЗПРОМовские вообще об этом заикаются, гос кормушка для них - всё, но лучше бы по-тихому. "Если говорить о футболе, то это, безусловно, феномен, социально значимая сфера" - именно, условные КС с хлеба на воду перебиваются, а Зенит, с какого-то хрена (хотя понятно с какого хрена) тратят десятки миллионов нерублей на негров. Во время войны. Но раз хрен хочет, значит, будет.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Ну а если нет, то значит умерла так умерла. Значит клуб никому не нужен, будет играть в любительском первенстве города или области (с)

    27.06.2025

  • Док

    А я бы для начала сделал все госкомпании, учавствующие в финансировании футбола, частными. =================================================== Но тогда они вполне возможно не захотят финансировать профессиональный футбол)). Одно дело выкидывать государственные деньги и совсем другое - свои)).

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    А я бы для начала сделал все госкомпании, учавствующие в финансировании футбола, частными.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Лукойл стал полностью частной компанией только в 2004 году. При этом Алекперов стал Президентом Лукойла ещё в 1993 году.

    27.06.2025

  • spartsmen

    лукойл практически никогда не был госкомпанией. как только он образовался (само собой из объединения советских предприятий), его сразу и начали переоформлять в АО. и уж точно алекперов с федуном не были чиновниками.

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Много вбухивают, хоть УЕФА и утверждает, что 51% клубов под его эгидой частные, хотя когда смотришь вблизи, как Лейпциг принадлежитпо бумагам бюргерам-фанатам, а на самом деле Редбул. Аэрбас часть акций у французского и немецкого правительства, как её расценивать, как госкомпания или нет? ....

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Дюков....-Это валюнтаризм!

    27.06.2025

  • Док

    Но, как этого добиться? ============================= Очень просто. Один твой знакомый царапал это лет 8-10 назад)). "Издается государев указ, что с 1 июля допустим 2021 года государству запрещается во всех видах (даже госмонополиям, не говоря уж про бюджеты всех уровней) вкладываться в профессиональный футбол. За это время есть куча вариантов передать клубы частникам (или организовать-найти этих частников), а уж если подтянуть под это дело стадионы что будут гнить-разваливаться после ЧМ, да поначалу дать какие-нить налоговые льготы и прочие преференции, то вполне может и очередь выстроиться. Ну а если нет, то значит умерла так умерла. Значит клуб никому не нужен, будет играть в любительском первенстве города или области и будут на него (в условной Уфе, Оренбурге или Саранске, Воронеже) ходить пару-тройку тысяч что ходят и сейчас. А может и поболе, потому как будут играть не малопонятные черные негры, а свои пацаны..."

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Вот когда смотрительница в музее будет получать столько же сколько молодой или "пенсионер", которые сидят на лавке в футбольном клубе, то тогда явно потолков не нужно госфинасирования. Но профессиональный спорт, а тем более коммерческие клубы и соревнования содержать не должны. Спортсмены уже же показали, что государственное финансирование не прививает у большинства любви и преданности к государству и предаётся при первой возможности, ради выступления на турнирах международных, чемпионатах и олимпиадах. Это не говоря о смене спортивного гражданства!

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Притом, свинья, что изначально Лукойл был 100% государственным предприятием. А Алекперов и Федун занимали должности президента и вице-президента компании.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Алекперов был президентом компании и председателем правления, а Федун вице-президентом Лукойла, времён его государственности. Именно они и приватизировали компанию. Так-то, действительно, утопия...

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    Краснодар, Рубин. это навскидку

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    Краснодар давно стал Москвой? а Рубин кто содержит? Так что, не воняй, бомж смердящий

    27.06.2025

  • spartsmen

    не припомню, кстати, когда лукойловцы были гос. чиновниками. можешь напомнить, но не суть. способ простой, но на данный момент пока утопический: изменить строй. и лишить права чиновников, как было когда-то, единолично распоряжаться огромными деньгами и, в том числе, бездумно тратить десятки и сотни миллиардов на всяких футболистов и хоккеистов, особенно иностранных. жёсткий потолок зарплат и зависимость от заполнения арен. недовольных ждут сьоны и антальяспоры...

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    бомж, а причем здесь лукойл и госкомпания? не надо дюкову с миллером путать свою шерсть с государственной.

    27.06.2025

  • ANTI BOMG

    газпром вкладывает в бомжей госбало. пусть дюков и миллер вкладывают из своего кармашка бездоного

    27.06.2025

  • андр

    Несколько причин, чтобы сократить финансирование. Крупные компании в основном сырьевые нефть/газ. Они продвигают продукцию за рубежом, а это лучше делать за счет известных заграничных клубов, наши не нужны. Зарплаты у большинства футболистов сильно раздуты, появляется лазейка для распила денежных средств и прочей теневой деятельности агентов. Сокращение повлияет на уравнивание возможностей клубов и приведет к необходимости клубам самостоятельно зарабатывать, а значит лучше играть и воспитывать собственные таланты. И главное-лучше высвободившиеся средства направить на развите детского футбола.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Не стесняйся.

    27.06.2025

  • spartsmen

    ответ есть, но он может тебе не понравиться :)

    27.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    А я за. С какого перепугу налогоплательщики должны содержать убогий российский футбол ?

    27.06.2025

  • spartsmen

    пусть. я что, против что ли?

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Переписать Газпром на болельщиков Зенита. ВТБ - на болельщиков Динамо. ВЭБ - на болельщиков ЦСКА. РЖД - на болельщиков Локомотива. --------------------------------------- Свобода! Равенство! Братство!

    27.06.2025

  • Док

    Здоровья талантливому менеджеру, удачи и новых интересных начинаний! Всё грамотно, толково и талантливо-безупречно расписал. Браво, Александр Валерьевич!

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Можно подумать в Спартаке негры получают 1 МРОТ. Д - двуличность.

    27.06.2025

  • kamrad.andrey76

    Павел, речь идёт о потолке вложений. Ибо дискриминация это когда один клуб может покупать игроков за 25, за 30 млн., а остальные берут за 2-3-4

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    Будучи государственными чиновниками, лукойловцы действовали точно так же. Так то я тоже против участия государственных компаний в профессиональном спорте, кроме как отчислений за рекламу. Но, как этого добиться?

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну как они сами себя обидят-то?

    27.06.2025

  • Алексей Лунев

    газ подорожал и очень- обобрали страну, а неграм миллионы платят

    27.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Лучше бы он промолчал)))

    27.06.2025

  • bvp

    Госкомпании финансируют продвижение бреда.

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Пусть баблом сначала Москва поделиться у нее бабок много, хватает на 4 футбольных и 3 хоккейных комманды....

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    тогда будет только Москва...

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Газпром вкладывает в Зенит с 2007 года. Много газ за это время подорожал???????? а бензин и остальное?????

    27.06.2025

  • spartsmen

    не помню, кто, но предлагал правильное решение: бабло в общий котёл и потолок зарплат. и пусть живут по средствам. а то в нищей стране у футболёров зарплаты в среднем выше, чем у игроков первой десятки еврочемпионатов, в том числе сборников.

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Кроме Москвы частный бизнес ни в один клуб не вкладывается и причатать про Российский футбол не надо... Есть Москва с четырьсмя не бедными клубами и далеко от нее вся остальная Россия. Про Газпром и Озон не надо мне песен это два клуба - ровно в два раза меньше чем в Москве.....

    27.06.2025

  • spartsmen

    вот ты карбонарий - последнюю ширму, и так едва прикрывающую правду, предлагаешь сжечь. а, если серьёзно, то этот так называемый менеджмент этих так называемых госкомпаний ведёт себя похлеще, чем лукойловцы. и до того обнаглели, что этажами недвижимость скупают не только в дубаях, но даже в родном городе :grin:

    27.06.2025

  • Gordon

    "Локомотив" ещё. И пара клубов, которые финансируют банки с превалирующим госучастием. Но в последнем случае, хотя бы, можно поверить в продвижение бренда.

    27.06.2025

  • 1114

    Позиция Дюкова, основным местом работы которого, является должность председателя правления ПАО «Газпром нефть», логична и прозрачна.

    27.06.2025

  • Ю.Ю.

    А почему бы Газпром, ВТБ, ВЭБ и РЖД не отдать на откуп менеджменту, который от лица государства сейчас руководит ими. Т.с. на примере Лукойла.

    27.06.2025

  • _Mike N_

    а почему государство должно финансировать Дюкова и ему подобных бюрократов-бездельников ?

    27.06.2025

  • Tommy Morton

    Государство вообще не должно финансировать профессиональный спорт.

    27.06.2025

  • Gordon

    Это он всерьёз? )))) И что социально значимого в профессиональном футболе :)))) Спортшколы и пр. - вопросов нет. А профклубы тут причём? Бренды продвигают? "Газпром" - монополист на газ в России. Нужно ему продвижение бренда как ребёнку синхрофазатрон :)) Монополисту на перевозки РЖД - аналогично :)) Ну а про "дискриминацию" - отдельный прикол :)))))) Весь мир ещё вспомнил. И как, Дюков, много во всём мире госкомпаний деньги в профессиональный футбол вбухивают? Хоть одну назови :))))))))))) Мда. Разные были руководители в нашем футболе. Но таких анекдотичных, как эти, - и близко нет.

    27.06.2025

  • AleksisT

    Я думаю, что это правильное решение, не должны гос.компании финансировать клубы, разве что ДЮСШ вот с этим соглашусь. А так захотели купить игрока сами сами, а то что не сезон то новые и новые покупки где ж на них денег набраться? И получается банальное отмывание денег. Профессиональный спорт это в первую очередь бизнес, так что-то нужно создавать бизнес план и искать прибыль, а тут какой план давай еще кого-то купим, а прибыль когда будет?

    27.06.2025

  • Slim Tallers

    Зенит будет покупать игроков за 30 миллионов,а для населения повысят цены на газ. И никакой дискриминации.

    27.06.2025

