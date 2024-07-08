«Ростов»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Ростов» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр ростовской команды.
«Ростов»: расписание матчей на лето 2024
20 июля, суббота
20:00. «Ростов» — ЦСКА — Премьер-Лига, 1-й тур
26 июля, пятница
18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — Премьер-Лига, 2-й тур
30 июля, вторник
18:30. «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России, 1-й тур
3 августа, суббота
17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-Лига, 3-й тур
9 августа, пятница
20:45. «Ростов» — «Рубин» — Премьер-Лига, 4-й тур
13 августа, вторник
20:00. «Ростов» — «Химки» — Кубок России, 2-й тур
17 августа, суббота
19:30. «Ростов» — «Оренбург» — Премьер-Лига, 5-й тур
25 августа, воскресенье
20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-Лига, 6-й тур
28 августа, среда
15:00. Оренбург — Ростов — Кубок России, 3-й тур
В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в чемпионате России.
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|Зенит
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|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -