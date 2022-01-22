«Ростов» проиграл «Спарте» в товарищеском матче

«Ростов» уступил чешской «Спарте» из Праги в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спарта П» — «Ростов» — 2:0 (1:0)

Голы: Хараслин, 21 (1:0). Мухин, 71 — в свои ворота (2:0). «Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Терентьев, 46), Хаджикадунич (Осипенко, 46), Боженов (Поярков, 46), Байрамян (Мухин, 46), Фольмер (Мелехин, 46), Глебов (Тугарев, 46), Лангович (Полоз, 46), Селява, Комличенко (Соу, 46), Турищев (Сухомлинов, 46).

Предупреждение: Байрамян, 37.

22 января.