«Ахмат» проиграл «Лехии» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Ахмат» уступил польской «Лехии» (1:2).
Единственный мяч в составе российского клуба забил Даниил Уткин. Команды играли 4 тайма по 30 минут.
Товарищеский матч.
«Лехия» (Польша) — «Ахмат» (Россия) — 2:1
Голы: Уткин, 55 (0:1). Пайшау, 74 (1:1). Терраццино, 102 (2:1).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Нижич, Коновалов, Швец, Бериша, Уткин, Карапузов, Умаев.
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|
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|
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|
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|
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
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Спартак
|10
|1
|2
|
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