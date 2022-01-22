Николсон о «Спартаке»: «Это отличная возможность показать себя на более высоком уровне»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как проходит адаптация в команде.

«Игроки и персонал очень добры ко мне, и я благодарен за это.

Я привыкаю к новой для себя тактике. Но она не то чтобы сильно отличается, поэтому осваиваться проще. Больше болтаем с Хендриксом, Ларссоном, Квинси и Мозесом.

Не только с ними, но все имена я еще не запомнил, это не так просто. Скоро выучу всех.

Когда я узнал об интересе «Спартака», то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: «Ого, «Спартак» обошел «Лестер» и «Наполи»!» Тогда я решил, что переход в «Спартак» — это отличная возможность стать еще сильнее, показать себя на более высоком уровне», — рассказал Николсон в интервью клубному каналу на YouTube.