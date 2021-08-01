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«Краснодар» дома проиграл «Химкам»

22:03
«Краснодар» — «Химки». Фото ФК «Химки».
«Краснодар» — «Химки». Фото ФК «Химки».
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«Краснодар» уступил «Химкам» (0:1) в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

На 63-й минуте после ошибки голкипера хозяев Матвея Сафонова, который неудачно ввел мяч в игру, счет в матче ударом головой открыл Илья Кухарчук. «Краснодар» ранее мог забить на 15-й минуте, но Виктор Классон не реализовал пенальти.

«Химки» набрали три очка и на данный момент занимают шестое место в чемпионате России. У «Краснодара» столько же очков и десятая позиция.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Химки» примут «Ростов».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Краснодар» — «Химки» — 0:1 (0:0)

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр