«Ростов» продлит контракт с главным тренером команды Альбой

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил, будет ли продлен контракт с главным тренером команды Джонатаном Альбой.

«Да, я думаю, что контракт будет продлен», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что действующее соглашение испанского специалиста с клубом рассчитано до 15 декабря 2025 года. Альба работает в клубе с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина.

После 17 матчей «Ростов» с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.