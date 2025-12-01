Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

Семье бывшего нападающего «Спартака» Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России.

Награду дочери Симоняна Виктории передал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Звание экс-тренеру красно-белых было присвоено 10 октября 2025 года «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».