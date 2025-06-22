«Ростов» продлил контракт с Кучаевым
Полузащитник Константин Кучаев продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба клуба.
«Костя, мы рады, что ты с нами! Только вперед!», — говорится в сообщении клуба.
Хавбек выступает за «Ростов» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 27-летнего россиянина 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: ФК «Ростов»
