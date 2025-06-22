Чистяков подписал контракт с «Ростовом»

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Чистяковым. О сроках соглашения с 31-летним россиянином не сообщается.

«Мы снова рады приветствовать тебя, Дима! Удачи в нашей команде!» — говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».

31 мая «Зенит» объявил об уходе Чистякова, у которого закончился контракт с клубом.

Воспитанник сине-бело-голубых провел в прошлом сезоне 8 матчей в Кубке России и отметился забитым голом. В РПЛ защитник не провел ни одной встречи.

Ранее он играл в «Ростове» в сезоне-2019/20.