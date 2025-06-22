Футбол
22 июня, 14:48

Чистяков подписал контракт с «Ростовом»

Руслан Минаев
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Чистяковым. О сроках соглашения с 31-летним россиянином не сообщается.

«Мы снова рады приветствовать тебя, Дима! Удачи в нашей команде!» — говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».

31 мая «Зенит» объявил об уходе Чистякова, у которого закончился контракт с клубом.

Воспитанник сине-бело-голубых провел в прошлом сезоне 8 матчей в Кубке России и отметился забитым голом. В РПЛ защитник не провел ни одной встречи.

Ранее он играл в «Ростове» в сезоне-2019/20.

Карпин забрал Осипенко в «Динамо», «Зенит» ищет новичков, куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
  • SuperDennis

    Ну может кроме Хорика кухарка баба Таня осталась да пресс-атташе. А так да, состав команды полностью изменился с 2020 года.

    22.06.2025

  • missmarpl

    От "той" команды практически никого не осталось. - как обычно Бессмертный Хорик разве что

    22.06.2025

  • Михаил 888

    Вспомнит - тем более вернулся в ту же команду откуда и уходил.

    22.06.2025

  • MMT

    Я почему-то так и думал, что Чистякова обратно заберут. Тем более бесплатно

    22.06.2025

  • AnTaras

    В Сочи, в аренде, не играл совсем. А здесь посмотрим.

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Когда-то мог стать лучшим цз России, а сейчас посмотрим осталось ли у него что-то от футболиста.

    22.06.2025

  • ровнов

    Вот Топтыгин. Выгнал своего воспитанника.

    22.06.2025

  • fell62

    Теперь Ростову попрёт , братан поможет если что )))

    22.06.2025

  • Деметрио

    Это тот Чистяков, который с лавки троллил Кругового?

    22.06.2025

  • SuperDennis

    Чистяков в свое время до перехода в Зенит показывал надежную игру в обороне. Вопрос только один: не засиделся ли он на лавке и не разучился играть в футбол?

    22.06.2025

  • ONIKAN2013

    Удачи, Дима!

    22.06.2025

  • Михаил 888

    Все правильно на место Осипенко.В свое время Чистяков котировался даже выше.

    22.06.2025

  • Фрей фе

    Только из-за Чистякова стоило бы открыть аэропорт Ростова. Хотя бы для рейсов в Санкт-Петербург и обратно.

    22.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

