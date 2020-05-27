«Ростов» пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Пояркову

«Ростов» пожелал здоровья защитнику Николаю Пояркову, который выступает за «Рубин» на правах аренды из ростовской команды.

Ранее стало известно, что 20-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. Это уже второй случай в «Рубине», ранее сообщалось о том, что заразился хавбек казанцев Константин Плиев.

— Защитник «Ростова» Николай Поярков, выступающий на правах аренды за «Рубин», сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в заявлении «Ростова». — Футболист находится на самоизоляции в Казани. Желаем нашему игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле!

Защитник «Ростова» Николай Поярков, выступающий на правах аренды за @fcrk, сдал положительный тест на коронавирус.



Футболист находится на самоизоляции в Казани.



Желаем нашему игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле! #МыРостов pic.twitter.com/x1MeDLyAvv — Football Club Rostov (@rostovfc) May 27, 2020

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