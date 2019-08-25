«Ростов» победил «Рубин». В РПЛ лидируют пять команд!

«Ростов» победил «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России — 2:1. В составе победителей отличились Элдор Шомуродов и Александр Саплинов. За казанцев отличился Евгений Марков.

«Ростов» набрал 14 очков и догнал четверку лидеров в турнирной таблице РПЛ — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». «Рубин» с десятью очками остался седьмым.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1)

Голы: Марков, 15 (0:1). Шомуродов, 29 (1:1). Саплинов, 87 (2:1).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Зуев, 76), Ионов (Логашов, 90), Саплинов (Долгов, 90+2), Шомуродов.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).

Предупреждение: Шомуродов, 90+1.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

25 августа. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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