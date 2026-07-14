Мартинс: «У меня есть футболка Бускетса. Горжусь этим»

Полузащитники «Спартака» Кристофер Мартинс и Наиль Умяров ответили на вопросы во время презентации формы красно-белых в сезоне-2026/27.

— Как ощущается поддержка фанатов с поля?

Умяров: Практически в каждом городе мы чувствуем себя как дома.

Мартинс: Домашние матчи незабываемы. Нам очень повезло, что мы играем в таком клубе. Спасибо болельщикам за вашу любовь. Мы будем делать все, чтобы вы нами гордились.

— Какая самая памятная футболка у вас есть?

Умяров: Хотел бы футболку Лео Месси и Кристофера Мартинса.

Мартинс: Хочу футболку Наиля. У меня есть майка Серхио Бускетса. Она досталась мне с игры сборной Люксембурга. Это то, чем я горжусь.

— Есть ли претензии к форме?

Умяров: Единственное, респект ребятам, потому что нужно такое воображение, чтобы каждый год придумывать новые дизайны для формы.