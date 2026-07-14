«Ахмат» разгромил боснийский «Радник» в товарищеском матче

«Ахмат» разгромил «Радник» из Боснии и Герцеговины в товарищеском матче во время тренировочных сборов в Сербии.

Игра завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Георгий Мелкадзе, пенальти реализовал Эгаш Касинтура.

«Ахмат» в первом туре РПЛ-2026/27 сыграет в гостях с «Локомотивом» 26 июля. Начало — в 17.00 мск.