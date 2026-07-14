«Спартак» объявил о переходе защитника «Алавеса» Парады

Защитник «Алавеса» Виктор Парада перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 24-летним испанцем рассчитан на четыре года. Защитник будет играть под 33-м номером.

Парада выступал в системе «Алавеса» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.