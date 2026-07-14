Умяров: «Полны сил и готовы к Суперкубку, и к чемпионату»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил новую форму команды на сезон-2026/27.

— Форма прекрасная, как обычно. Классно, что с новым сезоном у нас будет новая форма, которая будет приносить удачу.

— Как отдохнули?

— Все прекрасно. Полны сил и готовы к Суперкубку, и к чемпионату.

18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против «Зенита». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по мсоковскому времени.