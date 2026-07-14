Карседо обратился к Карасеву и Левникову: «Не уверен, что даже вы знаете, как всем управлять»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к судьям Сергею Карасеву и Кириллу Левникову на брифинге Российского футбольного союза (РФС).

«Очень много разных изменений. Игра у нас в субботу, сейчас вторник. Как нам объяснять футболистам все нюансы? Не уверен, что даже вы (Карасев и Левников) знаете как управлять всем. Слишком много правил вводится. Это не тот футбол, в который мы играли 20 лет назад. Пытаемся помочь футболу этими правилами, но я не уверен, что это работает», — сказал Карседо.

18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.