Парада: «Очень рад быть в «Спартаке». Хочу помочь добиться успеха великому клубу»

Защитник «Спартака» Виктор Парада прокомментировал переход в российскую команду из «Алавеса». 24-летний испанец подписал контракт на четыре года.

«Очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро», — сказал Парада на видео, опубликованном клубной пресс-службой.

Парада выступал в системе «Алавеса» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.