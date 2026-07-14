Мажич: «Я не давал рекомендации судьям, чтобы давать нарушение за каждое касание»

Руководитель департамента судейства Милорад Мажич выступил на брифинге Российского футбольного союза и ответил на вопросы о судействе в РПЛ.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев: — Планка по единоборствам останется той же?

Мажич: — Она была высокой в самом начале. Нас начали критиковать, что мы не даем желтые карточки. Нарушение — есть нарушение. Можно сравнивать с чемпионатом мира, с АПЛ. Но не каждый контакт — это нарушение. Я не давал рекомендации судьям, чтобы давать нарушение за каждое касание.

Талалаев: — Что говорить футболистам? Мы хотим понять. Мы говорили: «Поднимите нам планку, мы хотим играть в футбол». Подняли, спасибо. Сейчас мы к чему идем? Скажите?

Мажич: — Мы учим наших судей, чтобы у футболистов была возможность играть. Если наступ, то полный. Наступов было очень много. Можно обсуждать разные карточки.