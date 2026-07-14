Педро: «Я не инициировал трансфер Аугусто. Просто сказал ему, что «Зенит» — хорошая команда»

Нападающий «Зенита» Педро в разговоре с «СЭ» высказался о переходе форварда Фелипе Аугусто в петербургский клуб.

«Можно ли сказать, что я выступил в роли спортивного директора и инициировал переход Фелипе Аугусто? Нет, я ничего не инициировал (улыбается). Трансфер организовал клуб. Просто сказал ему, что «Зенит» — хорошая команда, и что переход пошел бы и нам, и ему на пользу. У Фелипе много сильных качеств. Он уже забил два гола и поможет нам в чемпионате. Я очень за него болею», — сказал Педро «СЭ».

22-летний Фелипе Аугусто перешел в «Зенит» нынешним летом из «Трабзонспора» за 15 миллионов евро (данные Transfermarkt). Нападающий признавался, что советовался с Педро перед переездом в Россию.