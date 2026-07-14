«Локомотив» победил ЦСКА в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл ЦСКА в товарищеском матче — 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Единственный гол на 47-й минуте забил защитник хозяев Максим Ненахов.

На 54-й минуте за две желтые карточки был удален защитник железнодорожников Жерзино Ньямси. Вместо француза на поле появился защитник Глеб Белотелов.

18 июля «Локомотив» проведет товарищеский матч с «Рубином». ЦСКА в тот же день встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка.