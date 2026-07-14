Аршавин — о Тюкавине в Европе: «Напрашивается Испания и Англия, но в середняк на его месте я бы не ехал»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказался о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина выступать в топ-5 европейских лиг.

«Он может играть везде. Напрашивается Испания, в Англии тоже можно. У него все характеристики сильного нападающего. Но в середняк на его месте я бы не ехал», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.