Тикнизян: «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» и «Известиям» ответил на вопрос об уровне игры «Зенита».

— В прошлом сезоне вы поиграли с «Црвеной» в еврокубках на уровне квалификации Лиги чемпионов, общего этапа и плей-офф Лиги Европы. Насколько там будет сложно играть российским командам, когда их туда допустят?

— Я скажу так: «Зенит» — это как минимум команда группового этапа Лиги чемпионов. Повторюсь, у питерцев очень классный подбор футболистов. Мое субъективное мнение: если те звезды, которые есть в «Зените», добавят в игре без мяча и интенсивности, то эта команда вполне может дойти до хорошей стадии в Лиге чемпионов. Мы можем посмотреть на нынешний чемпионат мира, где сейчас каждая команда могла выиграть у каждой. Да, до полуфинала дошли в итоге сборные, которые можно было изначально причислить к фаворитам, но в целом ЧМ показывает, что футбол — работа не только с мячом, но и без мяча. Если у «Зенита» с этим будет хорошо, то у него большой потенциал для игры не просто в еврокубках, а конкретно в Лиге чемпионов, — сказал Тикнизян.

В прошлом сезоне «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице чемпионата России.