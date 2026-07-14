Агент Барриоса подтвердил возможный уход футболиста из «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов.

Также существует вероятность, что «Зенит» решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мяч РУ» сообщил, что Барриос не ведет переговоров по новому контракту с «Зенитом». Позднее журналист Анар Ибрагимов заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по футболисту в районе 5 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Барриос провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.