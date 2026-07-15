Дешам раскритиковал арбитра полуфинала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026 поставил под сомнение квалификацию арбитра Ивана Бартона из Сальвадора.

«Если я сейчас что-то скажу, после поражения меня назовут плаксой... Но я хочу задать всем вам один вопрос: соответствует ли этот арбитр уровню полуфинала чемпионата мира? Я не буду ответчать на этот вопрос. Вы, журналисты, должны дать на него ответ. И дело не только в пенальти. Речь идет о совокупности решений на протяжении всего матча», — сказал Дешам в эфире BeInSports.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу