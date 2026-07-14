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Сегодня, 10:45

Познер будет болеть за Францию в матче против Испании: «Мне нравится открытый футбол»

Дарик Агаларов

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Испания в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Я болею за Францию! Никто не может сказать, какой будет результат. У испанцев потрясающая защита, а у французов великолепное нападение. Любой, кто может с уверенностью прогнозировать результат, несет глупости. Никто не может знать. Надеюсь, победят французы.

Мне нравится открытый футбол. Но для испанцев такая игра невыгодна против Франции. Испания попытается навязать более тягучую игру, основанную на защите. Если они забьют первыми, то сразу же выставят автобус, и французам будет крайне трудно взломать оборону испанцев. Ждем игры и посмотрим, как сложится», — сказал Познер «СЭ».

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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