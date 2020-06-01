«Ростов» по итогам 2019 года в 10 раз сократил чистый убыток

Чистый убыток футбольного клуба «Ростов» по итогам 2019 года сократился с 458 млн рублей до 45,1 млн рублей, сообщает ТАСС.

В 2019 году выручка компании превысила 2 млрд рублей против 807 млн рублей годом ранее. Себестоимость продаж в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом в 1,3 раза и составила более 2,5 млрд рублей.

Кроме того, убыток от продаж в 2019 году составил порядка 560 млн рублей, что вдвое меньше аналогичного показателя 2018 года, тогда убыток клуба от продаж превышал 1,2 млрд рублей.

В ноябре 2019 года президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что «всплывают» старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке.