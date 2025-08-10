«Ростов» и «Пари НН» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России

«Ростов» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Ростов» — «Пари НН» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу ростовчан и нижегородцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

После трех туров чемпионата России «Ростов» занимает 14-е место с тремя поражениями, предыдущим соперником желто-синих были «Крылья Советов» (1:4). У «Пари НН» — также три поражения и 15-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы уступили «Локомотиву» (2:3).