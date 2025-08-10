«Сочи» — «Динамо»: в пользу бело-голубых правильно не назначен пенальти
На 10-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» судья Инал Танашев принял верное решение, продолжив игру и не назначив пенальти в пользу гостей. В том моменте в штрафной площади сочинцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Игнасио Сааведры. Но произошло это после того, как он сыграл правой ногой в мяч. Потом тот отлетел ему в руку. В таких случаях 11-метровые удары не назначаются.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Видеоассистенты Артур Федоров и Артем Чистяков провели проверку и правильно не вмешались в действия Танашева.
