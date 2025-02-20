Источник: переход Саласара из «Браги» в «Спартак» сорвался

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар не перейдет в «Спартак», сообщает O jogo.

По сведениям источника, трансфер 25-летнего уругвайца сорвался из-за того, что «Брага» хочет избежать конфликта между московским клубом и «Зенитом», который также претендовал на игрока.

Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в 70 матчах за португальский клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.