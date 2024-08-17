«Ростов» — «Оренбург»: Мансилья роскошным ударом вывел гостей вперед

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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья забил первый гол в матче 5-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

Встреча проходит в Ростове-на-Дону.