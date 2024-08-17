Осинькин заявил, что ничего не знает о своей возможной отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1) прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

Как ранее сообщал «СЭ», Осинькин может покинуть свой пост на следующей неделе после заседания совета директоров клуба.

— Сразу после финального свистка Максим Алланазаров написал о вашей возможной отставке...

— Может быть, ему известно, что мне не известно. Меня никто не предупреждал. У нас действительно не так много очков, как хотелось бы. Но и прошлом году мы не так много очком брали с Зенитом, Динамо, Спартаком и находящийся в очень хорошей форме Ростов нас обыграл. Это не оправдание, это констатация факта. Травм много, мы усиливаемся, но пока чуть-чуть. Опаздываем с этим, хотя большая работа ведется. Думаю, что кто-то этого хочет.

По информации «СЭ», одним из кандидатов на замену Осинькину является Сергей Юран, последним местом работы которого был «Пари НН». Специалист возглавлял нижегородцев с апреля 2023 по апрель 2024 года.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 у самарской команды 4 поражения и 1 победа при разнице мячей 3-11.

59-летний Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. Под его руководством команда выщла в РПЛ по итогам сезона-2020/21 и стала финалистом Кубка России в том же сезоне.