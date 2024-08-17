Осинькин заявил, что ничего не знает о своей возможной отставке
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1) прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
Как ранее сообщал «СЭ», Осинькин может покинуть свой пост на следующей неделе после заседания совета директоров клуба.
— Сразу после финального свистка Максим Алланазаров написал о вашей возможной отставке...
— Может быть, ему известно, что мне не известно. Меня никто не предупреждал. У нас действительно не так много очков, как хотелось бы. Но и прошлом году мы не так много очком брали с Зенитом, Динамо, Спартаком и находящийся в очень хорошей форме Ростов нас обыграл. Это не оправдание, это констатация факта. Травм много, мы усиливаемся, но пока чуть-чуть. Опаздываем с этим, хотя большая работа ведется. Думаю, что кто-то этого хочет.
По информации «СЭ», одним из кандидатов на замену Осинькину является Сергей Юран, последним местом работы которого был «Пари НН». Специалист возглавлял нижегородцев с апреля 2023 по апрель 2024 года.
После 5 туров чемпионата России-2024/25 у самарской команды 4 поражения и 1 победа при разнице мячей 3-11.
59-летний Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. Под его руководством команда выщла в РПЛ по итогам сезона-2020/21 и стала финалистом Кубка России в том же сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0