«Ростов» — «Оренбург»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 25 апреля

«Ростов» и «Оренбург» сыграют в 27-м туре чемпионата России в субботу, 25 апреля. Матч в Ростове на стадионе «Ростов Арена» начинается в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Оренбург» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Игру «Ростов» — «Оренбург» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 14.25 мск, за 5 минут до игры.

После 26 туров чемпионата России «Ростов» занимал 10-е место с 27 очками, предыдущим соперником ростовчан был ЦСКА (1:1). У «Оренбурга» — 23 очка и 13-я строчка, в предыдущем туре оренбуржцы обыграли «Пари НН» (2:1).

За всю историю команды сыграли друг с другом 17 раз. У «Ростова» — 10 побед, у «Оренбурга» — 4 победы и еще 3 матча завершились вничью. Разность мячей: 25-21 в пользу мадридцев.

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