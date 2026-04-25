Агкацев — о владельце «Краснодара» Галицком: «Всегда чувствуем его поддержку, он очень близок к команде»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Всегда чувствуем поддержку Галицкого. Он очень близок к команде. Видимся с ним 1-2 раза неделю. Посещает тренировки наши. О чем общаемся? Пусть это останется в команде», — сказал Агкацев «СЭ».

После 26 туров «Краснодар» с 57 очками лидирует в таблице РПЛ. Вторую строчку занимает «Зенит» (56 очков), третью — «Локомотив» (49 очков).

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