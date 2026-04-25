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Судейство

Экспертно-судейская комиссия больше не «при президенте» — ее статус изменился

Александр Бобров
Шеф-редактор

Изменено название экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). Она больше не орган при главе футбольного союза. Об этом свидетельствует и сайт РФС, где она уже именуется иначе: экспертно-судейская комиссия.

Около семи лет полное название ЭСК РФС было таким: экспертно-судейская комиссия при президенте Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз». Краткое: экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

Так она называлась и в соответствующем положении, последний вариант которого утвержден исполкомом РФС год назад. Официальной информации о переименовании и изменении этого документа на сайте РФС не публиковалось, равно как не появилось там и новое положение.

Возможно, такое решение приняло бюро исполкома в марте-апреле. Но, к примеру, 12 марта в новости о заседании комиссии она еще была «при президенте РФС».

Теперь остается только предполагать, что может последовать и последует ли за таким изменением статуса ЭСК.

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РФС
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«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

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 10
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 7
П
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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И К Ж
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 11 1 3
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Рубин

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