Экспертно-судейская комиссия больше не «при президенте» — ее статус изменился

Изменено название экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). Она больше не орган при главе футбольного союза. Об этом свидетельствует и сайт РФС, где она уже именуется иначе: экспертно-судейская комиссия.

Около семи лет полное название ЭСК РФС было таким: экспертно-судейская комиссия при президенте Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз». Краткое: экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

Так она называлась и в соответствующем положении, последний вариант которого утвержден исполкомом РФС год назад. Официальной информации о переименовании и изменении этого документа на сайте РФС не публиковалось, равно как не появилось там и новое положение.

Возможно, такое решение приняло бюро исполкома в марте-апреле. Но, к примеру, 12 марта в новости о заседании комиссии она еще была «при президенте РФС».

Теперь остается только предполагать, что может последовать и последует ли за таким изменением статуса ЭСК.